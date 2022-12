Cotação do barril Brent para entrega em Janeiro sobe 2,81%

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Janeiro terminou a sessão de quarta-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 2,81%, para os 85,36 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação dos preços dos combustíveis, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,33 dólares acima dos 83,03 com que fechou as transacções na terça-feira.

A baixa de mais de 12 milhões de barris das reservas dos EUA impulsionou a cotação do crude durante a sessão.

Contudo, mantém-se a pressão baixista resultante de um arrefecimento da economia chinesa, devido às restrições existentes para contrariar o avanço do novo coronavírus.

Os investidores também estão atentos à reunião virtual dos membros da OPEP e aliados, no domingo, em que vai ser discutida a eventual baixa da produção para procurar defender os preços.