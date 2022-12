Cotação do petróleo continua em queda e já está em níveis de há um ano

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Fevereiro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 2,78%, para os 77,17 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa e em Cabo Verde para a fixação dos preços dos combustíveis, concluiu a sessão no International Exchange Futures com o valor de 77,17 dólares por barril menos 2,21 dólares do que os 79,38 com que fechou as transacções na terça-feira.

A cotação do Brent manteve a trajectória descendente, que tem estado a acusar em particular a contracção da actividade económica na China, e retrocedeu para o nível do final de 2021.

Uma descida das importações totais da China, o principal importador mundial de petróleo, reduziu as expectativas sobre a evolução da procura global e contrariou o optimismo gerado pelo alívio das restrições socioeconómicas determinadas para contrariar o avanço da pandemia do novo coronavirus.

Também um aumento das reservas de gasolina nos EUA contribuiu para a baixa da cotação, segundo os analistas, apesar de uma descida nos stocks de petróleo do país na semana passada, em mais de cinco milhões de baris.

Mas os investidores mantêm-se mesmo assim na expectativa do impacto sobre o nível global da oferta que pode ter o limite ao preço do petróleo russo imposto esta semana pelo G7 e pela União Europeia e Austrália.

Os primeiros sinais apontam para efeitos limitados da medida, segundo os analistas, que antecipam que as consequências materiais do limite do preço não serão vistas na totalidade até que o Kremlin avance uma resposta a esta limitação.