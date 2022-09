Barril Brent negociado a baixo dos 90 dólares

A cotação do barril de crude Brent para entrega em Novembro fechou a sessão de ontem no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,84%, para os 89,83 dólares.

Esta descida ocorreu depois de a Reserva Federal dos EUA ter decidido aumentar a sua taxa de juro de referência para um máximo desde há 14 anos.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a cotar 76 cêntimos abaixo dos 90,59 dólares com que encerrou as transacções na terça-feira.

Apesar de a cotação ter andado nos 93 dólares quando o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma mobilização de tropas de reserva para o contingente empenhado na invasão da Ucrânia, baixou depois devido às perspectivas de um arrefecimento da economia internacional.

De recordar que o preço do barril de petróleo de Brent é referência para o estabelecimento dos preços dos combustíveis em Cabo Verde