Continua a subir. Preço do petróleo em alta

O petróleo mantém a tendência de valorização na sessão desta terça-feira, com o Brent - que serve de referência para as importações nacionais - a valorizar 0,6% para 108,18 dólares por barril ao início da sessão de hoje.

Na segunda-feira, recorde-se, a cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Junho terminou no mercado de futuros de Londres em alta de três por cento, para os 107,48 dólares.

A subida do preço do barril seguiu-se à renovação dos apelos ao agravamento de sanções aplicadas à Federação Russa, em concreto no que respeita às exportações de energia.

A possibilidade de veto aos hidrocarbonetos russos pesou mais sobre os investidores do que o eventual efeito sobre a procura provocado pelo confinamento da cidade chinesa de Xangai, onde vivem 25 milhões de pessoas, devido à pandemia do novo coronavirus.