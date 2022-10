Cotação do barril Brent sobe 2,18% para 94,52 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Dezembro terminou ontem no mercado de futuros de Londres em alta de 2,18%, para os 94,52 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação dos preços dos combustíveis, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,02 dólares acima dos 92,50 com que fechou as transações na quarta-feira.

O valor do Brent subiu após três sessões consecutivas de baixa, depois do aviso da Agência Internacional de Energia (AIE) de que o corte de produção da OPEP+ pode contribuir para que a economia global entre em recessão.

A AIE também reviu em baixa as suas previsões de procura de petróleo.