Cotação do barril Brent para entrega em Janeiro baixa 3,34%

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Janeiro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 3,34%, para 85,44 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação dos preços dos combustíveis, concluiu a sessão de ontem no International Exchange Futures a cotar 2,95 dólares abaixo dos 88,39 com que fechou as transacções na terça-feira.

O mercado do petróleo manteve a atenção nas perspectivas de os EUA e os seus aliados chegarem a acordo para limitar o preço de venda do petróleo russo.

O Reino Unido, cujo mercado de seguros transacciona 60% das apólices de responsabilidade civil do transporte marítimo global, anunciou este mês que vai proibir, a partir de 05 de Dezembro, a disponibilização de qualquer serviço para transferir petróleo russo vendido acima do limite que venha a ser definido pelos aliados.