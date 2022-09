Cotação do barril Brent para entrega em Novembro continua abaixo dos 100 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Novembro terminou o dia de ontem, no mercado de futuros de Londres, com uma subida de 1,22%, para os 93,97 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação dos preços dos combustíveis, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar mais 1,13 dólares em relação à sessão anterior, quando fechou nos 92,84 dólares.

Depois de baixar na semana passada para valores registados antes da guerra na Ucrânia, o preço do Brent voltou a subir nas últimas sessões.

A diminuição das perspectivas de regresso do petróleo iraniano ao mercado no curto prazo, juntamente com a queda dos preços do gás, reduziram os receios de uma recessão global e uma desaceleração na procura por petróleo.

Estes factores contribuíram para aumentar o preço do Brent, segundo os analistas.