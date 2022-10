Cotação do barril Brent baixa 0,07% para 91,62 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Dezembro terminou a sessão de ontem no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,07%, para os 91,62 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação dos preços dos combustíveis, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar seis cêntimos abaixo dos 91,68 dólares com que acabou as transacções na sexta-feira.

A cotação do Brent manteve-se assim quase inalterada em dia marcado pela desvalorização do dólar em relação a outras divisas.

Mas os investidores mantiveram-se atentos aos planos da China para aumentar as suas reservas de matérias-primas estratégias nos próximos meses, nem como aos cortes de produção previstos pelo OPEP+.