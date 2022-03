Cotação do barril Brent baixa 6,24% para 112,30 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Maio terminou esta segunda-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 6,24%, para os 112,30 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para o estabelecimento dos preços dos combustíveis, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 7,47 dólares abaixo dos 119,77 com que fechou as transações na sexta-feira.

A cotação do barril baixou depois de a China ter iniciado um confinamento da população de Xangai.

Esta que é a maior cidade chinesa, com 25 milhões de habitantes, está sujeita a um confinamento por sector a partir de hoje para conter um surto do novo coronavirus ligado à variante Omicron, anunciou hoje o governo local.

A parte oriental da cidade será confinada por cinco dias para permitir a despistagem da sua população, seguindo-se a parte ocidental a partir de 01 de Abril e pelo mesmo período.

A cidade tornou-se nos últimos dias o epicentro de uma nova vaga de infecções na China, que começou a acelerar no início de Março.

O receio que a pandemia reduza a procura de petróleo a partir da China aliviou o receio quanto a eventuais problemas de abastecimento, devido às sanções aplicadas á Federação Russa, por ter invadido a Ucrânia.

Para a baixa da cotação também contribuiu o anúncio feito pela União Europeia, no final da semana passada, de que não está a planear um embargo sobre os hidrocarbonetos russos.