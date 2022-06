Cotação do Brent para entrega em Agosto baixa 1,44% para 110,03 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Agosto terminou a sessão desta quinta-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,44%, para os 110,03 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação de preços dos combustíveis, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,61 dólares abaixo dos 111,64 com que fechou as transações na quarta-feira.

Esta foi a terceira sessão consecutiva de baixa do Brent, o que os analistas atribuem à perspectiva de o arrefecimento da economia internacional ir travar a subida da procura.

Estatísticas económicas piores do que esperado pelos investidores, relativas à Alemanha e França, divulgadas ontem, aumentaram a preocupação na Zona Euro e afectaram as negociações no mercado de futuros do petróleo em Londres.