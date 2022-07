Cotação do barril Brent fecha abaixo dos 100 dólares após queda de 7,10%

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Setembro encerrou a sessão de ontem no mercado de futuros de Londres em acentuada baixa de 7,10%, para 99,49 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 7,61 dólares abaixo dos 107,10 com que fechou as transações na segunda-feira.

O Brent voltou a cair em outra sessão volátil, marcada pela preocupação dos investidores com uma eventual recessão nas maiores economias, que reduza a procura de petróleo.

Não convenceram assim as previsões optimistas apresentadas hoje pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que apontam para um consumo de 103 milhões de baris por dia em 2023, superior em 2,7% ao deste ano.

A OPEP assumiu uma conjuntura económica sólida, com um crescimento de 3,2%, facilitado por uma "melhoria" na situação criada pela invasão russa da Ucrânia e pela contenção da pandemia na China.