Cotação do Brent para entrega em Dezembro sobe 2,41% para 95,67 dólares

A cotação do preço do barril de petróleo Brent para entrega em Dezembro terminou a sessão de ontem no mercado de futuros de Londres em alta de 2,41%%, para os 95,67 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação dos preços dos combustíveis, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,25 dólares acima dos 93,42 com que fechou as transacções na terça-feira. Um aumento das exportações de crude a partir dos EUA impulsionou a cotação do Brent durante uma sessão em que a debilidade do dólar continuou presente nas negociações dos preços. Mas os investidores também estiveram atentos ao Canadá, onde o banco central subiu a taxa de juro de referência abaixo do esperado, o que alimentou expectativas quanto à possibilidade de outros bancos centrais diminuírem o ritmo de subida das respectivas taxas de juro.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.