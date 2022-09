Cotação do barril Brent para entrega em novembro mantém-se abaixo dos 100 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Novembro terminou o dia de ontem no mercado de futuros de Londres em baixa de 3,38%, para os 90,91 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação dos preços dos combustíveis, concluiu a sessão de ontem no International Exchange Futures a cotar menos 3,18 dólares face à sessão de quarta-feira, em que terminou nos 94,09 dólares.

O preço do Brent voltou a cair depois da Agência Internacional de Energia (AIE) ter alertado que espera uma desaceleração na procura, no quarto trimestre do ano.

A perspectiva de desaceleração da economia global pesou sobre os preços do petróleo nas últimas semanas e levou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a tentar adoptar medidas para evitar uma nova quebra no preço.