Preço do petróleo continua a descer

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Janeiro terminou a sessão desta quinta-feira, no mercado de futuros de Londres, em baixa de 0,37%, para os 85,12 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação dos preços dos combustíveis, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 32 cêntimos abaixo dos 85,44 dólares com que fechou as transacções na quarta-feira.

A cotação do Brent continuou sob pressão dado o crescimento de casos de infecções com o novo coronavírus na China e a perspectiva de que as medidas para os conter reduzam a procura de petróleo.

Da mesma forma, os investidores continuam atentos à possibilidade de os EUA aproveitarem a queda do preço para compensar parte da libertação de reservas estratégicas que fizeram nos últimos meses.