BCN inaugura nova agência na Praia

Banco Cabo Verdiano de Negócios inaugurou uma nova agência em Achada Santo António.

"É uma mudança na imagem que iniciámos em 2017, altura em que o BCN passou a integrar o grupo Impar", disse Paulo Lima, PCA do banco, esta sexta-feira à margem da cerimónia de inauguração.

Paulo Lima explicou igualmente que a rede de agências do BCN tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos e que o banco começou a dar uma atenção especial "ao sector empresarial através do BCN Business" com balcões específicos em São Vicente, Sal e Praia.

"A Praia merecia uma agência com a imagem actual do BCN", defendeu Paulo Lima.

Segundo informações avançadas pelo BCN, a "mudança para a nova instalação, mais ampla, moderna e acolhedora, vai ao encontro do objetivo do BCN de adequar as condições físicas das suas agências, ajustando-as às necessidades de conforto e privacidade dos seus clientes".

"A remodelação da rede, em curso, cumpre a aposta do BCN de realização do seu objeto social, em estrito cumprimento dos seus valores, enquanto banco 100% cabo-verdiano, quais sejam o Djunta Mon e Morabeza", acrescentou, ainda, o BCN.