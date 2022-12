Alemães interessados em produzir hidrogénio verde em Cabo Verde

A empresa alemã Syntech Fuels GmbH pretende produzir hidrogénio verde e combustíveis sintéticos a partir de resíduos, nas ilhas de Santiago e da Boa Vista, conforme memorando de entendimento assinado com o Governo, foi hoje anunciado.

“Entre outros, a iniciativa prevê a construção de duas centrais escaláveis de produção de hidrogénio verde, nas ilhas de Santiago e Boa Vista, com capacidade para produção de combustíveis sintéticos e empreendimentos económicos derivados, nomeadamente nos campos da agricultura biológica, água potável e de irrigação, aquacultura, fertilizantes e produtos químicos de alta pureza”, anunciou o ministro das Finanças, Olavo Correia.

“Estamos perante um projecto que irá contribuir para a aceleração da implementação dos Planos nacionais relativos à Transição Energética e aos Objectivos Climáticos da COP26, aos quais cabo Verde se comprometeu”, acrescentou o governante.

De acordo com Olavo Correia, o memorando de entendimento, “um conjunto de compromissos de articulação entre as partes para o desenvolvimento, financiamento do projecto”, já foi assinado entre a empresa alemã e a Cabo Verde TradeInvest, agência pública que promove o investimento externo no arquipélago.

“Na ilha da Boa Vista, o projecto visará particularmente a transformação da ilha num destino turístico verde, o que está a alinhado com a estratégia do Governo nesta matéria. Por outro lado, é de se salientar que esta iniciativa irá contribuir grandemente para uma maior gestão do lixo municipal em Cabo Verde”, explicou igualmente Olavo Correia.

Embora sem especificar datas para a concretização do projecto ou montante de investimento previsto, o vice-primeiro ministro defendeu “que será totalmente auto-suficiente e utilizará tecnologias inovadoras, incluindo sistema de transporte e exportação”.

“Conta com todo conforto e suporte do Governo, pelo que tudo faremos para que seja materializado o mais breve possível”, enfatizou.