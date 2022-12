Edney Cabral substitui Pedro Barros na Pró-empresa

​O ex-administrador executivo da Bolsa de Valores de Cabo Verde Edney Samir Sanches Cabral vai substituir Pedro Barros na presidência da Pró Empresa, o Instituto de Apoio e Promoção Empresarial de Cabo Verde, foi hoje anunciado.

Em dois despachos publicados em Boletim Oficial, o Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial indica, primeiro, que foi dado por findo, a seu pedido, o mandato de Pedro Mendes de Barros, no cargo de presidente do conselho directivo do Instituto de Apoio e Promoção Empresarial.

Noutro despacho, informou que foi nomeado Edney Samir Sanches Cabral para essas funções.

Pós-graduado em Banca, Seguros e Mercados Financeiros pela Universidade Europeia (Portugal), Edney Cabral era até agora um dos dois administradores executivos da Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC), juntamente com Márcia Teixeira, numa instituição liderada por Miguel Monteiro.

Licenciado em Contabilidade e Auditoria pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, o novo presidente da Pró Empresa já desempenhou, entre outras funções, o cargo de gerente de diversas agências de um dos bancos comerciais em Cabo Verde.

A Pró Empresa é um instituto público de regime especial com a natureza de serviço personalizado do Estado, que actua no ecossistema empresarial promovendo a competitividade, o empreendedorismo e as empresas, através de prestação de Assistência Técnica e Financeira, bem como identificando e propondo soluções políticas para a melhoria do ambiente de negócios.

O instituto é ainda responsável pela gestão dos programas: StartUp Jovem, Promeb, Express+, Pró Crédito e Ecossistema e Empreender Universitário.

Tem como missão promover o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas cabo-verdianas e até 2030 pretende ser o parceiro estratégico das micro, pequenas e médias empresas do arquipélago, na promoção da inovação, empreendedorismo e acesso ao financiamento.

Segundo dados do Governo, quase 2.000 empresas cabo-verdianas tinham beneficiado até Novembro de créditos de perto de mais de 7,2 mil milhões de escudos, garantidos pela sociedade estatal Pró Garante, que presta garantias para a obtenção de crédito a preço e prazo mais favoráveis para as empresas cabo-verdianas tidas como viáveis.

As garantias foram concedidas a pequenas, micro, médias e grandes empresas ao abrigo das linhas de crédito com garantia estatal criadas para apoiar a recuperação económica no período pós-pandemia de covid-19 e que cobrem de 50 a 100% do total de financiamento bancário.

Globalmente, o Governo explicou que entre empresas beneficiadas com assistência técnica da Pró Empresa e garantias da Pró Garante, o montante de investimentos ascende a 13 mil milhões de escudos, por 4.924 empresas e promotores, que criaram ou salvaguardaram 24.000 postos de trabalho.

Cabo Verde enfrenta uma profunda crise económica e financeira, decorrente da forte quebra na procura turística - sector que garante 25% do PIB do arquipélago - desde Março de 2020, devido à pandemia de covid-19.

Em 2020, registou uma recessão económica histórica, equivalente a 14,8% do PIB, seguindo-se um crescimento de 7% em 2021 impulsionado pela retoma da procura turística.

Para 2022, devido às consequências económicas da guerra na Ucrânia, nomeadamente a escalada de preços, o Governo cabo-verdiano baixou em Junho a previsão de crescimento de 6% para 4%, que, entretanto, voltou a rever, agora para mais de 8%.