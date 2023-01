577.582 cartões SIM estiveram activos no terceiro trimestre de 2022

No terceiro trimestre de 2022, o número total de cartões SIM activos no mercado em Cabo Verde, foi de 577.582, o que representa uma ligeira diminuição de 0,73% e 1,5%, em relação ao segundo trimestre de 2022 e ao período homólogo em 2021, respectivamente.

Conforme o Relatório de Indicadores Estatísticos do Mercado das Comunicações Eletrónicas, publicado pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME), divulgado esta quinta-feira, no final do mês de Setembro de 2022 , o número de cartões SIM dedicados exclusivamente às conexões à internet móvel foi de 29.828, o que representa 5% do número total dos cartões SIM.

Assim, verifica-se uma diminuição de 1% em relação ao trimestre anterior e de 12% em relação ao período homólogo do ano passado.

De acordo com o documento, no terceiro trimestre de 2022, o número total de assinaturas do serviço de acesso à internet foi de 444.590, do qual 88% foi fornecido pela tecnologia Banda Larga Móvel Small Screen. Este número, deve-se ao facto da diversidade de tipos de planos oferecidos pelo mesmo.

Outrossim, o número de assinaturas do Serviço de Acesso à Internet diminuiu em cerca de 5% no terceiro trimestre de 2022 em relação ao segundo trimestre de 2022. Entretanto, quando comparado ao período homólogo do ano passado registou-se uma diminuição de 3%.

“Deste modo, a taxa de penetração do Serviço de Acesso à Internet situa-se em torno de 78 acessos por 100 habitantes, no final do terceiro trimestre de 2022, o que representa uma variação de 1,93 pontos percentuais (p.p) e 0-,06 p.p. em relação ao segundo trimestre de 2022 e terceiro trimestre de 2021, respectivamente”, lê-se.

O relatório dá conta que no final do mês de Setembro de 2022, o Serviço de Telefonia Fixa (STF) contava com 54.787 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 10 acessos por 100 habitantes, o que representa um aumento de 2% em relação ao segundo trimestre de 2022.

Já no que diz respeito ao terceiro trimestre de 2021, nota-se um aumento de 3%.