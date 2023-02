Falta de leite condensado condiciona produção de Ponche

A inflação junto com a escassez do leite condensado nas prateleiras dos supermercados, tem condicionado a produção do ponche. Produtores relatam enormes prejuízos.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, a produtora Milucy Rodrigues relata que desde o mês de Dezembro está sem trabalhar devido à falta deste produto. “Apenas ontem, 06, consegui comprar algumas caixas porque tinha pago com antecedência, num supermercado. Paguei com antecedência porque esta é a minha vida e não tenho outros meios de sobrevivência. Tenho de pagar as Finanças, tenho de pagar o INPS e outros problemas para resolver”, conta. Para compensar a falta do leite condensado, Milucy afirma que juntamente com os funcionáros, saiu para o terreno à procura de tambarina, um dos sabores que não levam este ingrediente. Aliás, salienta que tem produzido mais ponches que não requerem leite condensado, como calabaceira, maracujá e azedinha. “Vou ter de racionar as caixas que consegui comprar ontem até que cheguem mais, que aliás já encomendei. Porque os que mais vendem, são feitos à base de leite condensado e tenho de os enviar para a Boa Vista e outros lugares”, refere. Também afectado, Óscar Sena frisa que além da escassez o aumento de preço desse produto, cada vez que chega às prateleiras, afecta directamente as suas produções. “Hoje consegui comprar cerca de oito caixas em lojas de pessoas amigas a um preço muito superior ao que antes comprava. Quase todos os sabores levam leite condensado e esses são os que mais vendem. Ou seja, o dinheiro que antes ganhávamos, já não ganhamos agora por causa desse aumento”, explica. Sena acredita que na próxima vez que tiver de comprar leite condensado terá de pagar ainda mais. Já chegou a comprar um quilo deste leite por 139 escudos e hoje compra a mesma quantidade por 260 escudos. “Pelo que sabemos - a explicação da Adega - esta escassez justifica-se com a falta de pasto na Holanda que acabou por condicionar a produção do leite condensado. Há mais de seis meses que estamos com este problema e não há previsão de quando chega” mais, lamenta. Por sua vez, Chinda Andrade, reclama que a sua produção de ponche está praticamente parada. “Houve uma quebra enorme nas vendas dos nossos ponches porque os que mais vendem são aqueles que levam leite condensado e temos falta deste produto no mercado. Além de que, se antes comprava uma caixa por três mil e tal escudos, agora compro por cerca de seis mil escudos”, pontua.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.