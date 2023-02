Mais aviões e passageiros nos aeroportos de Cabo Verde, no 4º trimestre de 2022

A movimentação de aviões e de passageiros nos aeroportos e aeródromos nacionais registou um aumento de 33,2% e 66,1%, respectivamente, no quarto trimestre de 2022, face ao trimestre homólogo de 2021, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE) de Cabo Verde.

De acordo com o comunicado do INE, no mesmo período houve um aumento de 13,2% nas toneladas de cargas movimentadas nos aeroportos e aeródromos.

Já os correios movimentados nos aeroportos e aeródromos registaram um aumento de 8,7%.

A mesma fonte informa que no quarto trimestre de 2022, houve um aumento de 19,1% do número de navios movimentados nos portos nacionais e um aumento de 22,7% no número de passageiros.

Também registou-se um aumento de 13,1% no número das mercadorias movimentadas nos portos nacionais.

Por sua vez, o número de passageiros transportados nos autocarros aumentou 20,1%.