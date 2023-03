Keiko Miwa é a nova directora do Banco Mundial para países da África Ocidental e Central

Keiko Miwa tomou posse esta quarta-feira, 1, como nova nova diretcora do Banco Mundial para o Senegal, Mauritânia, Gâmbia, Guiné-Bissau e Cabo Verde, na região da África Ocidental e Central, com sede em Dakar.

Segundo um comunicado da Banco Mundial, Keiko Miwa ingressou na instituição em Janeiro de 2001, tendo começado a sua carreira na Mauritânia e na Serra Leoa.

Ocupou diversos cargos, incluindo o de Representante Residente do Banco Mundial na República Democrática Popular do Laos, directora Regional de Educação no Sul da Ásia e Diretora Regional para o Desenvolvimento Humano na região do Médio Oriente e Norte de África.

De nacionalidade japonesa, é Doutorada em Política Educacional e Estudos Administrativos pela Universidade Estatal de Nova Iorque, em Albany.

Conforme a mesma fonte, no seu novo cargo, as responsabilidades de Miwa incluirão supervisão do diálogo político e dos compromissos estratégicos do Banco Mundial com os governos dos cinco países, principais stakeholders e parceiros de desenvolvimento.

Será ainda responsável pelo reforço da carteira de estudos analíticos e compromissos de empréstimo que produzam resultados à escala, incluindo o reforço da colaboração com a Corporação Financeira Internacional (IFC) e a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA).