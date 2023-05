Cabo Verde com mais quatro navios em 2024

Cabo Verde vai contar no próximo ano com mais quatro navios de transporte de passageiros e carga, representando uma "melhoria substancial" nas ligações interilhas, anunciou hoje o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

"No próximo ano teremos uma melhoria substancial nas ligações marítimas. Nós todos sabemos, e eu sei particularmente, as dificuldades e as turbulências que temos vivido nos transportes marítimos (...) mas nós estamos empenhados e iremos ultrapassar essas dificuldades, mais quatros barcos estarão em processo de aquisição e no próximo ano teremos menos problemas nos transportes marítimos", afirmou o primeiro-ministro, numa comunicação ao país sobre os dois anos do actual Governo.

A aquisição destes novos navios acontece no âmbito da adenda, assinada em 20 de Abril, ao contrato de concessão do serviço público de transporte marítimo interilhas de carga e passageiros, atribuída por 20 anos, desde 2019, à CV Interilhas, liderada (51%) pela portuguesa Transinsular (Grupo ETE). Em simultâneo, foram aplicadas desde então novas tarifas para o transporte de passageiros, com aumentos de 20% para os cidadãos cabo-verdianos e residentes e 80% para estrangeiros.

A CV Interilhas transportou nos primeiros três anos de operação mais de 1,5 milhões de passageiros, e esta revisão do contrato, assinada entre a empresa e o Governo de Cabo Verde, estava em curso há vários meses, após críticas de parte a parte ao modelo vigente e serviço prestado.

O primeiro-ministro afirmou ainda hoje, na comunicação ao país, que a prevista implementação da obrigatoriedade de serviço público nos transportes aéreos irá "contribuir para aumentar a frequência de e para as ilhas com menores fluxos de passageiros", como as ilhas de São Nicolau, Maio e Boa Vista.

"Os anos 2021 e 2022 foram de recuperação da TACV [Transportes Aéreos de Cabo Verde], o turismo e os transportes aéreos foram os sectores mais afectados pela pandemia, não só em Cabo Verde, em toda parte do mundo. Vários países do mundo injectaram milhões de euros para sustentar as suas companhias aéreas”, salientou.

“Em Cabo Verde ultrapassamos também períodos difíceis, a TACV está em recuperação, mais um avião começará a operar brevemente. Já foi anunciada pela administração da empresa a retoma de voos para Paris, Boston e Brasil", acrescentou, na mesma comunicação ao país.

A TACV, que em 2020 estava a voar de Cabo Verde para a Europa, América do Norte e América do Sul, foi renacionalizada (90%) em Julho de 2021, devido à pandemia de covid-19, após ter suspendido todos os voos. Retomou a actividade apenas em Dezembro de 2021, com voos da Praia para Lisboa, alargados no ano seguinte do Sal e de São Vicente para a capital portuguesa, oferta que se mantém.

A partir de Julho a companhia passará a ter duas frequências semanais, envolvendo os aeroportos da Praia, São Vicente e do Sal, a Paris, e vai ainda alargar para cinco os voos semanais entre as três ilhas e Lisboa.

O VIII Governo Constitucional da segunda República, liderado por Ulisses Correia e Silva – primeiro-ministro desde 2016 – tomou posse em 20 de Maio de 2021, com o chefe do executivo a traçar então o “emprego, a eliminação da pobreza extrema e a redução da pobreza absoluta” como prioridades para este segundo mandato.