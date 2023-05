Fundo Soberano com 100 milhões de euros para financiar investimentos nacionais

O Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado (FSGIP) tem disponível 100 milhões de euros para servir de garantia a financiamentos de investimentos de empresas nacionais.

Informação avançada pelo Presidente do Conselho de Administração, Pedro Barros, na passada sexta-feira última (19), em Funchal, Madeira, durante uma intervenção no evento promovido pela Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, destinada a assinalar o Dia do Empresário Madeirense, dedicado aos “Desafios para a Integração da Macaronésia” e divulgada hoje num comunicado de imprensa.

De acordo com a mesma fonte, na ocasião, Pedro Barros afirmou que o Fundo Soberano está destinado especialmente para “garantir financiamentos de grandes investimentos” e que o mesmo nasceu da necessidade de, à semelhança das garantias do Estado disponibilizadas às pequenas e médias empresas, também oferecer ao mercado cabo-verdiano um instrumento destinado a facilitar o acesso ao financiamento dos grandes investimentos que sirvam para gerar negócios a empresas de menor dimensão, bem como alavancar o desenvolvimento da economia do país.

O FSGIP, que está efectivamente operacional desde Janeiro de 2023, tem por objectivo garantir a emissão de valores mobiliários, em particular títulos de dívida, por empresas comerciais privadas de direito cabo-verdiano para financiamento dos respectivos investimentos.

Arrancou com um capital de 100 milhões de euros, mas o Governo prevê, a curto prazo, capitalizar o fundo para montante que vai até 200 milhões de euros e no médio prazo para chegar a 500 milhões de euros.

O Dia do Empresário Madeirense se assinala a 21 de Maio. Desta vez, as celebrações, alusivas à data, foram dedicadas ao tema “O Cluster da Macaronésia”, durante as quais se realizou a assinatura de um memorando de entendimento para a criação de uma Confederação das Câmaras de Comércio da Macaronésia de que farão parte as de Cabo Verde, Madeira, Açores e Canárias.