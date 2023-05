Investidores e empresários brasileiros miram mercado africano através de Cabo Verde

Investidores e empresários brasileiros encontram-se reunidos hoje e durante três dias, na ilha do Sal, mirando novas formas de fazer negócio para aproximar o Brasil de Cabo Verde, estendendo-se ao mercado dos principais países da CEDEAO.

A intenção está a ser reflectida durante um fórum com homens e mulheres de negócio do Brasil e de Cabo Verde que decorre num dos hotéis de Santa Maria, promovido pelo Grupo OGAM, através da sua marca NEW-New Economy World que quer abrir as portas de entrada no mercado africano, através de Cabo Verde, com investimentos que irão projectar o arquipélago para um novo patamar no que diz respeito às relações comerciais com estes países.

Participam neste fórum cerca de dez empresas brasileiras de diferentes áreas de actuação, representadas por cerca de trinta pessoas com vista à prospecção do mercado, o ambiente de negócio que aqui se vive, no sentido de poderem ter a “confiança necessária” e cimentar os seus negócios no País.

Assim, esta primeira edição do New Economy World pretende contribuir para uma aproximação e intensificação de relações profissionais entre empresários internacionais, empresas e instituições africanas de destaque e relevância para diversos sectores de negócio, nomeadamente, o import-export, imobiliário, agro- alimentar, turismo, energias renováveis e economia do mar, tecnologia, digitalização, entre outros.

Pedro Gouveia, vice-presidente do New Economy World, explicou que pretendem ser uma marca diferenciadora mundial, com o objectivo de fazer um “match making” directo, e trouxeram empresários a Cabo Verde com esta iniciativa, “casando” as empresas com o ecossistema empresarial local.

“Neste momento o que vamos fazer é a formalização já oficial dos contratos das empresas com o ecossistema de Cabo Verde e o objectivo é iniciarmos em Cabo Verde e, a partir daqui, entrarmos por África adentro, com estes mesmos parceiros que vão iniciar esta longa caminhada connosco”, sublinhou.

Segundo a mesma fonte, com esta primeira edição do NEW a realizar-se na ilha do Sal, “diversos” governos africanos já manifestaram também interesse em receber a segunda edição.

Manifestando igualmente satisfação pela realização do evento em Cabo Verde, o presidente do New Economy World, Alexandre Brodheim, contou que a preferência para a ilha do Sal foi uma escolha estratégica, já que é o “maior cartão postal” de Cabo Verde.

“Acreditamos que vai haver um antes e um depois. Cabo Verde não vai ser a mesma coisa depois da implementação definitiva do New Economy World. É que trabalhando em parceria e com total sinergia com todos os parceiros locais, vamos conseguir criar as condições necessárias para a implementação dessas empresas que trazemos connosco”, prognosticou.

“Pretendemos, alinhados estrategicamente com o Governo, que Cabo Verde seja uma porta de entrada para a África, não só a implementação directa de negócios em território cabo-verdiano, mas sobretudo que os nossos parceiros aqui nos ajudem a caminhar para a África, e aí, sim atingir o mercado de 350 milhões de habitantes da CEDEAO”, almejou Alexandre Brodheim com as expectativas bastante elevadas.

Em representação do Governo do Brasil, em Cabo Verde, Pedro Paulo Tunay considerou, à margem do evento, que há potencial para um incremento comercial de negócios e investimentos muito “maior do que existe”, a partir do momento que sejam, entretanto, restabelecidas as ligações aéreas directas Brasil/Cabo Verde como houve no passado.

“O Governo brasileiro está a dar apoio institucional a esta iniciativa que consideramos muito positiva. Nós, governos do Brasil, Portugal e Cabo Verde, sempre frisamos a necessidade de haver cooperação nos negócios entre os países da lusofonia. Eu acho que esse aqui é um primeiro movimento, que vai estimular muito”, concluiu.