​Estatísticas dos Transportes do 1º Trimestre 2023 apontam aumento de aviões movimentados nos aeroportos nacionais

As estatísticas dos transportes no primeiro trimestre de 2023 apontam um aumento de 25,3% de aviões movimentados nos aeroportos e aeródromos nacionais, face ao mesmo período do ano anterior, divulgou hoje o INE.

De acordo com os dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), foi registado um aumento expressivo de 43,8% no número de movimentos de passageiros nos aeroportos e aeródromos. Segundo o comunicado de imprensa, no primeiro trimestre de 2023, o país registou um aumento de 14,7% nas toneladas de cargas movimentadas nos aeroportos e aeródromos e um aumento de 5,4% nos correios movimentados nos aeroportos e aeródromos. Ainda conforme os dados do INE, houve nesse mesmo período um aumento de 12,5% do número de navios movimentados nos portos nacionais, um aumento de 24,6% no número de passageiros movimentados nos portos nacionais. A nota conclui informando que houve um aumento de 4,1% no número das mercadorias movimentadas nos portos nacionais e um aumento de 19,0% no número de passageiros transportados nos autocarros no primeiro trimestre de 2023.

