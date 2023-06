Cabo-verdianos investem 778 mil contos em hotel com 112 quartos na ilha da Boa Vista

Dois investidores cabo-verdianos vão investir 778 milhões de escudos num hotel na ilha da Boa Vista, de 112 quartos e duas suítes, e que vai gerar 60 empregos, segundo um despacho oficial consultado pela Lusa.

De acordo com um despacho conjunto dos Ministérios do Turismo e Transporte e das Finanças, que atribui o estatuto de utilidade pública, o Hotel Halcyone Boa Vista será um investimento de dois empresários cabo-verdianos residentes na cidade da Praia, ilha de Santiago.

A instalar-se na cidade de Sal Rei, o empreendimento vai ser edificado numa área de 1.055 metros quadrados (m2), composto por 112 quartos e 2 suítes.

O hotel vai estar dividido por pisos, sendo que no rés–do-chão terá a recepção, hall, átrio, casas de banho, restaurante bar, cozinha, arrumo, sala de conferencia e sala técnica, enquanto nos outros pisos serão os 105 quartos, duas suítes, esplanada e piscina.

De acordo com o Governo, está “alinhado” com as políticas para o sector do turismo, sobretudo nos quesitos qualificação e diversificação turística.

“O empreendimento irá adoptar medidas para garantir uma elevada qualidade ambiental, prevendo a adopção de soluções no âmbito da sustentabilidade do desenvolvimento do turismo”, lê-se no despacho, avançando que será um investimento de 778,3 milhões de escudos, que vai criar 61 postos de trabalhos, sendo 56 nacionais e cinco estrangeiros.

“Tratar-se de um projecto que vai ao encontro da política do Governo para o sector, que tenderá a impactar positivamente no incremento do produto interno bruto e na dinamização dos fluxos de visitantes, proporcionando aos mesmos momentos de lazer, bem-estar adoptando o conceito de misto de business hotel e de lazer, sem descurar o fato de se inserir no contexto urbano da cidade, com obvias valências para o turismo residencial que tem na componente histórico-cultural o seu substrato”, terminou o despacho conjunto.

De acordo com o Inventário Anual de Estabelecimentos Hoteleiros de 2022, com as estatísticas do turismo, divulgado em Maio pelo INE, Cabo Verde contava no final do ano passado com 292 estabelecimentos hoteleiros em funcionamento, entre hotéis, ‘resorts’, pensões, residenciais e outros, um aumento de 1,4% face a 2021.

Trata-se de uma oferta total recorde de 15.257 quartos, mais 4,2% tendo em conta o registo de 2021, e 28.851 camas, mais 19,4%.

No ano passado, o número de trabalhadores ao serviço de estabelecimentos hoteleiros em Cabo Verde ultrapassou os valores anteriores à pandemia de covid-19, em que empregavam 9.458 trabalhadores, número que compara com os 8.400 no ano anterior, um aumento de 12,6%.

O turismo representa cerca de 25% do Produto Interno Bruto de Cabo Verde, que em 2022 recebeu um recorde de 836 mil turistas, recuperando do total encerramento do sector após o início da pandemia de covid-19, em Março de 2020.

Na quarta-feira, durante um debate no parlamento, o ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, Carlos Santos, salientou o “impacto profundo” da covid-19 no turismo e apontou “medidas adequadas” que estão a ajudar na aceleração do ritmo de crescimento do sector.

“Ultrapassados que foram as restrições impostas pela pandemia da covid-19, cujos efeitos ficaram bem patentes nos números de 2020 e 2021, registamos actualmente uma retoma e mesmo uma aceleração do ritmo de crescimento do sector”, afirmou o ministro.