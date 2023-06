Movimento nos aeroportos nacionais sobe para 175 mil passageiros em Maio

O movimento total de passageiros nos aeroportos e aeródromos aumentou mais de 20% em Maio, em termos homólogos, ultrapassando os 175 mil, segundo dados oficiais recolhidos hoje pela Lusa.

De acordo com as estatísticas da Agência de Aviação Civil (AAC), que regula o sector em Cabo Verde, os quatro aeroportos internacionais e os três aeródromos do arquipélago registaram em Maio um movimento total de 175.652 passageiros, um aumento face aos 145.922 (+20,4%) no mesmo mês de 2022.

Trata-se, contudo, de uma quebra de 10,9% face a Abril, o mês imediatamente anterior.

Segundo os mesmos dados, a maior parte dos passageiros contabilizados em Maio foi registada nos voos internacionais (133.546), e os restantes nas ligações domésticas.

Ainda em Maio, os aeroportos e aeródromos do arquipélago registaram um movimento de 2.018 aeronaves, nos voos nacionais e internacionais, um aumento de 11,6% comparando com o mesmo mês de 2022.

O movimento total de passageiros nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde tem vindo a crescer fortemente no último ano, acompanhando a retoma da procura turística e em Agosto de 2022 atingiu os 225.998 passageiros, recorde desde o início da covid-19, ultrapassado em Janeiro último (229.791), aproximando-se dos registos anteriores à pandemia.

Em Fevereiro de 2020, antes dos efeitos da pandemia nas ligações nacionais e internacionais, os aeroportos de Cabo Verde movimentaram 232.131 passageiros.

O Governo assinou em 18 de Julho de 2022 um contrato de concessão do serviço público aeroportuário ao grupo Vinci, envolvendo a gestão por 40 anos dos quatro aeroportos internacionais e três aeródromos, recebendo 80 milhões de euros de renda, prevendo o seu início ainda este ano.

A nova empresa que vai gerir os aeroportos de Cabo Verde é participada em 70% pela Vinci Airports e em 30% pela portuguesa ANA (por sua vez detida totalmente pela Vinci desde 2013).

Os aeroportos de Cabo Verde movimentaram mais de 2,1 milhões de passageiros em 2022, quase o triplo face ao ano anterior, de acordo com dados da AAC noticiados anteriormente pela Lusa.

Os quatro aeroportos internacionais e os três aeródromos do arquipélago registaram no ano de 2022 um movimento total de 2.177.611 passageiros nos voos domésticos e do exterior, um aumento de 162% face aos 830.240 em 2021.

Ainda de acordo com os dados da AAC, os aeroportos e aeródromos cabo-verdianos somaram 25.400 movimentos de aeronaves, face aos 14.284 em 2021.

Apesar do forte crescimento em 2022, o movimento aeroportuário em Cabo Verde continuou muito abaixo dos valores anteriores à pandemia de covid-19. Em 2019, ano em que o arquipélago bateu o recorde de turistas, com mais de 819.000, esse movimento foi de 2.771.931 passageiros e 35.202 aeronaves.