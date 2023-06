Maioria dos agregados familiares é representado por mulheres – INE

Os dados do Inquérito Multiobjectivo Contínuo (IMC-2022), que foi realizado junto de uma amostra de 9.918 agregados familiares, revelou que a nível nacional, 54,4% dos agregados familiares eram representados por mulheres. Os resultados apontam que, tendo em conta o meio de residência, a tendência é a mesma, ou seja, a proporção de agregados representados por mulheres foi sempre maior, embora se verifique uma menor diferença no meio rural.

Os dados do IMC-2022, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE),revelaram que a população residente em Cabo Verde foi estimada em 491.233 indivíduos, distribuídos por 147.984 agregados familiares. A dimensão média foi de 3/4 pessoas por cada agregado familiar. Em geral, pode-se constatar que a dimensão média dos agregados tem diminuído desde 1990.

De acordo com os resultados do IMC-2022, a nível nacional, a percentagem de agregados familiares representado pelas mulheres é de 54,4%, correspondendo 26,4% ao tipo monoparental nuclear, ou seja, agregados constituídos somente pelo representante e pelos filhos/enteados, e 23,0% corresponde a agregado familiar monoparental compósito, que são agregados constituídos pelo representante, pelo filho/enteado e por outro parente ou não.

A percentagem do agregado familiar representado por homens é de 45,6%, e os agregados representados pelos homens eram maioritariamente do tipo unipessoal, com uma percentagem de 28,2%.

Em termos de distribuição da população por sexo, 52,6% era do sexo feminino e 47,4% era masculino, sendo que a população de Cabo Verde continua jovem, com cerca de 28,2% do total a ter menos de 15 anos.

A ilha de Santiago albergou, em 2022, mais de metade da população residente no país, 55,8%, a maioria no concelho da Praia, com cerca de 29,6% da população. Por outro lado, a ilha com menor percentagem em termos de peso populacional foi a ilha Brava, com 1,1 %. Mais de metade da população, 53,5%, de 12 anos ou mais era solteira em 2022, 12% eram casados legalmente, 28,4% viviam em união de facto, 3,5% era viúva, 2,1% separada e 0,5% divorciada.

Segundo o sexo, pode-se observar que entre os homens a proporção de solteiros foi superior à registada entre as mulheres, 55,6% contra 51,6%, respectivamente. Entre as mulheres, registou-se uma proporção de viúvas muito superior à registada entre os homens. Ou seja, enquanto 5,9% das mulheres eram viúvas, entre os homens esta proporção é de 0,8%.

Os dados apontam que a taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais é de 87,4%, sendo maior no meio urbano, com os homens a apresentarem uma taxa superior à das mulheres, 92,4% e 83,0%, respectivamente. A taxa de alfabetização juvenil (15-24 anos), em 2022, a nível nacional foi de 98,4%, sendo de 98,6% nas mulheres e 98,1% nos homens.

Dos agregados familiares, 99,4% habitam em alojamentos clássicos, sendo 74,4% em moradias independentes e 25,0% em apartamentos; 0,6% dos agregados habitam em alojamentos familiares não clássicos, tais como barracas, alojamentos móveis, improvisados em edifícios não destinados à habitação, entre outros locais habitados.

Em 2022, a percentagem de agregados familiares que habitavam em alojamentos com electricidade foi estimada em 91,1%. O acesso à electricidade continua ainda a apresentar algumas discrepâncias entre o meio urbano e o rural, sendo que este indicador foi mais favorável no meio urbano, com 92,1%, contra 87,5% no meio rural.

De acordo com os resultados do IMC 2022, 73,8% dos agregados familiares residiam em alojamentos com ligação à rede pública de distribuição de água. Os concelhos com menor acesso à água canalizada como principal fonte de abastecimento foram São Salvador do Mundo com 23,5%, São Domingos com 46,8% e Santa Catarina 47,2%.

No que se refere à qualidade da água para beber, 23,6% dos agregados familiares cabo-verdianos utilizam água engarrafada. Das que não usaram água engarrafada, 26,3% tinham por hábito tratar a água para beber, e destes, 21,5% faziam-no de forma regular. O método mais utilizado no tratamento de água para beber foi a lixívia (92,6%). De referir que 50,0% dos agregados familiares cabo- verdianos beberam água não tratada.

No que concerne ao saneamento, os resultados de 2022 revelaram que 86,1% dos agregados familiares possuíam sanitas/retretes no alojamento, sendo que 51,7% das sanitas/retretes estavam ligadas a fossas sépticas e 32,9% à rede pública de esgoto.

81,6% dos agregados familiares apontam a utilização do gás como a principal fonte de energia para cozinhar, 91,1% no meio urbano, salientam-se que cerca de 16,3% dos agregados familiares utilizaram a lenha, com maior incidência no meio rural com 47,1%.

Sobre os Indicadores das tecnologias de informação e comunicação no agregado familiar, os resultados confirmaram a tendência decrescente da posse de telefone fixo nos agregados familiares.

Em 2022, 81,5% dos agregados familiares declararam que possuíam televisão. O acesso aos serviços de televisão com canais por assinatura, a cabo, via satélite ou via internet tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos, registando-se em 2022 um nível de acesso de 35,3%.

A percentagem dos agregados familiares com acesso a internet no alojamento foi de 84,6%; com posse de pelo menos de um computador foi de 29,0%, e cerca de 23,1% possuíam portátil. O acesso aos equipamentos e serviços de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) revelaram disparidades significativas por meio de residência e por concelho: no meio rural são mais baixas, comparativamente ao meio urbano.

A análise do indicador do Nível de Conforto permite aferir que a grande maioria dos cabo-verdianos (56,9%) viviam em agregados com nível de conforto bom: 38,5% possuíam um nível médio de conforto, 14,2% um nível alto e 4,2% um nível muito alto.

Em termos regionais, os concelhos de Ribeira Brava, Ribeira Grande e Maio são os que apresentaram maiores proporções de agregados familiares com nível de conforto médio, alto ou muito alto. Por outro lado, os concelhos com maiores proporções de agregados familiares com nível de conforto baixo ou muito baixo foram São Salvador do Mundo, Santa Cruz e São Domingos.