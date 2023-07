Preços da oferta turística aumentaram em termos homólogos 16,6% no segundo trimestre de 2023

A taxa de variação homóloga registada pelo Índice de Preços Turísticos(IPT) no segundo trimestre de 2023, foi de 16,6%, resultado superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) face ao trimestre anterior, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o IPT , elaborado pelo INE, a variação trimestral observada no segundo trimestre foi de 2,1%, inferior em 1,4 p.p. ao valor registado no trimestre anterior, que apresentou uma variação de 3,5%, reflexo do padrão de sazonalidade deste indicador. Os registos do INE apontaram que no segundo trimestre de 2022, esta variação tinha sido positiva e relactivamente intensa (2,0%), situando-se 0,1 p.p. acima da actual.

Os dados do INE apontaram um aumento dos preços relacionados ao alojamento e restauração, sendo que em São Vicente o aumento foi de 22,0%, no Sal o aumento foi de 18,7%. Nas ilhas de Boavista e Santiago registaram, por sua vez, variações de 15,6% e 12,7%, respectivamente e, em Santo Antão, registou-se uma variação de 12,4%.

As classes de aluguer de viaturas e de serviços de entretenimento e cultura não registaram qualquer alteração nos respectivos preços, relactivamente ao trimestre homólogo.

A variação do segundo trimestre de 2023 face ao trimestre anterior revela, um aumento dos preços em todos os serviços do alojamento, com principal destaque para os aldeamentos turísticos e pousadas (18,4%) e (5,0%).

Verificou-se também aumento dos preços nos serviços prestados pelos hotéis/apartamentos, um aumento de 3,2%, nas pensões o aumento registado foi de 2,7%, nas residenciais o aumento foi de 2,5% e nos hotéis os registos revelaram um aumento de 1,0% no preço dos serviços prestados.

Os preços referentes aos restaurantes, cafés, bares e similares, registaram um aumento de 3,2% e 4,4% e os restantes serviços turísticos registaram variações nulas face ao trimestre anterior.

A nível das Ilhas, todas apresentaram variações trimestrais de sinal positivo sendo em São Vicente de 3,7%, Santiago 2,7%, Santo Antão 2,5%, Boavista 2,4% e Sal 1,5%, sinais estes que determinaram fortemente o movimento do IPT Nacional.