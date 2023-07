Novo avião da TACV baptizado vai reforçar rotas actuais e assegurar a abertura de novos mercados – ministro

O novo boeing 737-8 da TACV, Morabeza, foi baptizado hoje no Aeroporto Internacional Nelson Mandela e deve reforçar as rotas actuais e assegurar a abertura de novos mercados para restabelecer a ligação com a diáspora.

Projectada ainda para “impulsionar o desenvolvimento do turismo”, a aquisição do avião, com matrícula D4-CCJ, foi referenciada pelo ministro do Turismo e Transportes como “uma grande vitória” para os cabo-verdianos e o culminar de uma etapa de trabalho “muito grande” por parte dos trabalhadores dos TACV.

Carlos Santos disse que o Governo aposta em salvar a TACV e que vai continuar a implementar um plano de estabilização para este país de destino turístico, admitindo, contudo, que “a simples aquisição de uma aeronave” não irá cobrir todos os custos operacionais, já que a indústria da aviação civil exige um “esforço enorme” de investimento.

“É por isto que o Governo tem estado a injectar fundos para conseguir viabilizar esta companhia. Queremos chegar num momento em que a companhia consiga andar com os seus próprios pés. É isto que é a meta final”, esclareceu o governante.

Santos enalteceu todos os trabalhadores da empresa aérea cabo-verdiana e dos parceiros que ao longo dos três anos “acreditaram neste projecto”, pois assegurou que a TACV é considerada “uma peça importante da estratégia do desenvolvimento” do arquipélago, e “com uma comunidade fortíssima e um papel determinante no investimento”.

“Por isso hoje considero que é um dia ímpar para todos os cabo-verdianos, aqueles que estão a residir em Cabo Verde e os na diáspora”, realçou, ressalvando que esta aposta irá fazer com que os cabo-verdianos, estando num país de ilhas, consigam conectar com o mundo.

“O conceito do desenvolvimento do país e do arquipélago é de ser prestador de serviço neste importante corredor do Atlântico”, reforçou o ministro.

A presidente do conselho de administração dos Transportes Aéreas de Cabo Verde (TACV), Sara Pires, afirmou, por seu lado, que com a aquisição desta aeronave a companhia passará a operar sete frequências semanais de e para Lisboa e dois voos semanais de e para Paris, a partir do dia 23 de Julho.

Conforme plano de retoma, sublinhou, a companhia irá introduzir “de forma gradual” mais voos, prevendo para os próximos tempos o regresso da operação para os Estados Unidos da América e Brasil, depois de “três anos de muita angústia, esperança, renascimento da empresa” que, a pouco e pouco, atestou, “está-se a levantar com passos seguros”.

A chegada do novo avião, frisou, mostra os horizontes daquilo que a empresa tem perspectivado para o futuro, isto é, retomar as antigas ligações e associá-las a novas rotas.

O Governo, através de uma resolução do Conselho de Ministros, havia autorizado um aval de cerca de 600 mil contos aos TACV para a aquisição de uma aeronave boeing 737-8.

Esta concessão foi autorizada na modalidade de leasing financeiro junto da Boeing Capital Corporation (BCC), nos exactos termos da “Unconditional Guaranty” conforme o Boletim Oficial

O prazo do aval, precisou a mesma fonte, é de 144 meses, ou seja, 12 anos, em conformidade com o plano de reembolso e a data de vencimento do empréstimo, nos termos estabelecidos pelo Contrato de Locação Operacional (CLO).

A aeronave foi baptizada na placa do Aeroporto Internacional Nelson Mandela na Cidade da Praia pelo padre Edson Bettencourt, pároco de Nossa Senhora da Graça.