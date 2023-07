Electra regista perda de electricidade na ordem de 24,8% no primeiro trimestre de 2023

As perdas totais de electricidade produzida pela Empresa de Produção e Distribuição de Energia (Electra), no primeiro trimestre de 2023, foram de 27.380.987 kw, correspondendo a 24,8% da produção nacional, segundo dados divulgados hoje pela empresa.

“As perdas totais de electricidade foram de 27.380.987 kw que corresponde a 24,8% da produção nacional, e as perdas totais de distribuição de água da Electra Norte foram de 42,6% e as perdas de água em alta da Electra Sul foram de 0,7%”, lê-se no comunicado da Electra sobre os principais dados e indicadores técnicos de Produção, Transporte, Distribuição e Comercialização de Electricidade e Água, relativamente ao primeiro trimestre de 2023.

Segundo o documento, esta empresa produziu cerca de 110.610.122 kwh de electricidade e 2.554.221 m3 de água, enquanto que a venda de electricidade de 72. 004.351kw e 2.035.166 m3 de água.

Relativamente às centrais de produção térmica, foram consumidas cerca de 3.852.252 litros de gasóleo, 2.375.040 litros de Fuel de 180, 13.633.802 litros de Fuel de 380 e por fim 9.167 litros de MDO.

O total de clientes com contratos de microgeração foi de 86, representando 1.354 kw de potência instalada, conforme a mesma fonte.

No que toca à qualidade e fornecimento dos serviços, a mesma fonte assegurou que, a nível da Electra Norte o SAIFI foi de 3,4 interrupções enquanto que e o SAIDI foi de 5,7 horas.

No que tange às interrupções, a Electra Sul e Norte registou 7,4 interrupções e 10,5 horas em Electra Sul.

O comunicado da Electra avançou ainda, que a empresa terminou o primeiro trimestre de 2023 com 166 664 clientes activos de electricidade e 33469 clientes activos de água.

Do total dos clientes da Electra, 17.108 são beneficiários da tarifa social de electricidade e 1.077 beneficiários da tarifa social de água, enquanto que a iluminação pública o consumo é de 3.595.997 kw de energia eléctrica, para um total de 49.390 focos luminosos.

A Electra terminou apelando a todos os clientes que cumpram com o pagamento das facturas de energia eléctrica e água, de forma atempada, para o reforço da melhoria da sustentabilidade energética do país e apelando também aos consumidores para que continuem a denunciar as práticas e os crimes de furto e fraude de energia.