Cerca de 400 mil contos movimentados na Rede Vinti4 durante Festival da Baía das Gatas

Os são-vicentinos movimentaram mais de 398 milhões de escudos na rede vinti4 no período entre 10 e 14 de Agosto no âmbito do Festival da Baía das Gatas, de acordo com os dados da Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP), disponibilizados hoje.

De acordo com os dados, no período de referência foram registadas 101.008 operações de Compra nos Terminais de Pagamento Automático (POS, Point Of Sale, na terminologia inglesa), no valor de 212.641.179 escudos, mais 33 e 51,3%, respectivamente, em relação ao período homólogo em 2022 . Em termos de Levantamentos nas caixas vinti4, foram realizadas 23.234 operações, totalizando 131.779.000 escudos, mais 19.1 e 23.3%, respectivamente, em relação ao período homólogo. Em termos do total de todas as operações realizadas na rede vinti4 no Município, no período em questão, registaram-se 148.494 operações, que representam em termos de valor absoluto 398.979.454 escudos. “Um aumento de 29.9 e 51.2% respectivamente”, informou o SISP.

