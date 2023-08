ERIS suspende funcionamento de quatro estabelecimentos no Sal

A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) e o o Instituto de Turismo de Cabo Verde (ITCV) realizaram de 24 a 4 de Agosto, acções de de inspecção em 27 estabelecimentos de restauração alocados em unidades de alojamento turístico no Sal, que resultaram na suspensão da actividade de quatro estabelecimentos e ainda, a apreensão de produtos em três estabelecimentos.

De acordo com o comunicado na sua página oficial, a ERIS a actividade inspectiva teve o objectivo de verificar o nível de conformidade dos estabelecimentos com a legislação nacional aplicável ao sector alimentar, tendo em vista a segurança sanitária dos alimentos.

Assim, foram efectuadas inspecções em 19 estabelecimentos classificados como de restauração alocados em unidades de alojamento turístico, e em oito estabelecimentos grossistas e distribuidores para hotéis.

“Como resultado, houve necessidade de se fazer a suspensão da atividade de 04 estabelecimentos e ainda, a apreensão de produtos em 03 estabelecimentos”, informa.

As principais não conformidades registadas estavam relacionadas com as condições de higiene de géneros alimentícios, ausência de medidas preventivas de controlo de pragas, deficiente adopção das boas práticas de arrumação e manipulação de alimentos, conforme a mesma fonte.