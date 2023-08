China empresta 400 milhões ao Afreximbank para financiar as PME africanas

O Banco de Desenvolvimento da China emprestou 400 milhões de dólares ao Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) para garantir às Pequenas e Médias Empresas (PME) africanas o acesso a financiamento mais barato.

O financiamento de 400 milhões de dólares "dá ao Afreximbank a capacidade de apoiar as PME africanas envolvidas no comércio intra-africano e para o exterior e às empresas envolvidas nos sectores produtivos dos estados membros do Afreximbank", lê-se no comunicado divulgado hoje no Cairo, a sede do Afreximbank.

De acordo com o comunicado, as verbas estarão disponíveis directamente para as empresas empreendedoras ou através de intermediários financeiros locais, de forma a garantir que os empréstimos chegam às empresas que enfrentam mais dificuldades de acesso a financiamento.

A China empresta assim, através do Afreximbank, as verbas a "um preço mais acessível, e esta vantagem financeira será depois transferida para as empresas beneficiárias", acrescenta-se ainda no documento.

"Este mecanismo financeiro a sete anos vai fortalecer ainda mais a parceria estratégica que desenvolvemos com o Banco de Desenvolvimento da China nos últimos seis anos, que já resultou em três outras intervenções de apoio ao nosso trabalho", comentou o presidente do Afreximbank, Benedict Oramah, citado no comunicado.

O Banco de Desenvolvimento da China é uma entidade estatal, com um total de activos de 18,2 biliões de renmimbis, cerca de 2,3 biliões de euros, dedicada a fomentar o desenvolvimento da China em indústrias-chave e sectores subdesenvolvidos, alinhando a estratégia empresarial com as prioridades diplomáticas do Governo chinês.

O Afreximbank é um banco detido pelos Estados africanos, com o mandato de fomentar o comércio não só entre os países africanos, mas também as exportações e financiar as importações.