Cidadão português trabalha na promoção de Cabo Verde enquanto potencial destino turístico

O português Bruno Cea, residente no país, criou a plataforma Cabo Verde Travel Guide para a promoção dos pontos mais atractivos do arquipélago enquanto potencial destino turístico.

Lançado há dois anos com o objectivo de reunir num único lugar informações de viagens sobre as principais atracções das ilhas do país, a plataforma Cabo Verde Travel Guide já regista cerca de 10 mil visitas mensalmente.

Estas informações foram avançadas hoje à Inforpress por Bruno Cea, fundador do site e especialista em marketing digital, que explicou que Cabo Verde Travel Guide foi concebido para atender tanto a turistas nacionais e internacionais quanto a emigrantes.

Pelo que, conta, quando colocou os pés pela primeira vez em Cabo Verde gostou do que viu, e notou que, não obstante o grande potencial turístico, não existia ainda na época uma grande oferta nesta área, por isso decidiu usar seus conhecimentos em marketing e criar a plataforma para promover o destino de Cabo Verde com perspectiva de que isto pudesse tornar-se num negócio.

“Também verificamos que Cabo Verde tem muito para oferecer em termos de turismo, mas muito do foco na promoção continua a ser no turismo de sol e mar. As pessoas procuram sol e mar, e Cabo Verde é uma referência neste domínio, o que é excelente, mas acreditamos que essa oferta pode ser ampliada para outras experiências, como caminhadas por trilhos, roteiros culturais, turismo de montanha, de cidade, de autodescoberta”, realçou Bruno Cea, para quem estes são terrenos a explorar.

Segundo o mesmo, tentam trabalhar todas as ilhas de forma “semelhante” na plataforma, no entanto, com algum destaque ao Sal, Boa Vista, Santiago e São Vicente por terem “mais oferta”, o que acaba por ser “inevitável”.

No entanto, completou, há ilhas com grande potencial como Santo Antão e São Nicolau que apresentam características “genuínas”, porém, enfatizou, que é necessário que as entidades locais criem as condições para o desenvolvimento do turismo e para que os turistas se sintam “seguros” ao visitar esses destinos.

No início, assinalou, o desafio maior foi colectar informações e imagens para, posteriormente, estruturar tudo de uma forma ‘user-friendly’. Apesar de todo o esforço, o resultado reflectiu no feedback “bastante positivo” que têm recebido.

Neste momento, ressaltou o fundador da Cabo Verde Travel Guide, estão na fase de estabelecer parcerias para publicidade, oportunidades de negócio para responder às solicitações dos utilizadores. A ideia é que o site seja cada vez mais sustentável, fornecendo empregos com mais frequência e contribuir para a economia.

“(…) A ideia agora é começar a oferecer experiências nas ilhas cabo-verdianas em parcerias com guias turísticos locais e empresas locais, hotéis e restaurantes locais de forma que o turista venha e tenha uma experiência completa, com auxílio do site e com roteiros criados pelo site que podem ser em várias áreas, de turismo a festas de casamentos que é algo que já estamos a investir (…)”, vincou Bruno Cea.