Preços dos combustíveis aumentam em Setembro

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) anunciou, esta quinta-feira, a fixação dos novos preços máximos dos combustíveis, que entraram em vigor a partir das 00h00 de hoje. De acordo com a ARME, os preços sofrerão um acréscimo médio de 9,75%.

Conforme a nova tabela divulgada, todos os produtos petrolíferos apresentam um aumento nos preços.

O Gasóleo normal será comercializado a 137,90 ECV/L, enquanto a Gasolina será vendida a 155,10 ECV/L. Já o Petróleo terá um preço de 152,30 ECV/L, e o Gasóleo para Electricidade estará disponível por 124,10 ECV/L. O Gasóleo Marinha, por sua vez, terá um custo de 107,40 ECV/L.

Os valores do Fuel 380 e Fuel 180 foram definidos em 91,70 ECV/L e 95,60 ECV/L, respetivamente. Quanto ao Gás Butano, será vendido a granel por 140,40 ECV/KG. As garrafas de 12,5 kg estarão à venda por 1.755,00 ECV, as de 6 kg por 842,00 ECV, as de 3 kg por 400,00 ECV e as de 55 kg por 7.721,00 ECV.

A análise percentual do mercado interno revela que os preços do Butano, Gasolina, Petróleo, Gasóleo Normal, Gasóleo Eletricidade, Gasóleo Marinha, Fuelóleo 380 e Fuelóleo 180 aumentaram em 13,32%, 5,30%, 10,76%, 10,32%, 11,50%, 11,53%, 7,25% e 8,02%, respectivamente.

Segundo a mesma fonte, o somatório desses aumentos resulta em um aumento médio geral de 9,75% nos preços dos combustíveis.