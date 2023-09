​Índice de volume de negócios nos serviços diminuiu 5,2 % no segundo trimestre de 2023

O índice de volume de negócios registou no segundo trimestre de 2023, uma variação homóloga de 5,4 %, representando uma diminuição de 1,0 ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre anterior. Em termos trimestrais, o índice de volume de negócios nos serviços diminuiu 5,2 %.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou hoje a secção de transportes e armazenagem, registou no índice 1,6p.p. a secção de alojamento e restauração registou 1,9 p.p. e a secção de Informação e comunicação, 1,7 p.p, contribuindo assim para a variação do índice agregado, em resultado dos aumentos de 20,2%, 12,2% e 35,5%, respectivamente.

Os dados do INE apontaram que as restantes secções apresentam uma contribuição de 0,1 p.p. para a variação do índice.

Em relação ao emprego, os índices de emprego nos serviços a tempo integral (NPSR_I) e total (NPSR_IP) apresentaram, no segundo trimestre, variações homólogas de 5,5% e 4,4%, respectivamente.

Referente a remunerações, o INE avançou que o índice de remunerações brutas registou um aumento de 6,1% em termos homólogos, e em termos trimestrais, uma diminuição de 2,2%.