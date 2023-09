CV Interilhas vai aumentar em 25 % o tarifário de transporte de mercadorias a partir de 01 de Outubro

A empresa Cabo Verde Interilhas informou, ao fim da tarde desta quarta-feira, em comunicado, que vai actualizar o tarifário de transporte de mercadorias interilhas. Aumento médio de 25% começa a vigorar a partir do próximo dia 01 de Outubro.

De acordo com a CV Interilhas a necessidade dessa actualização prende-se com o contexto socioeconómico do tarifário em vigor não reflectir a realidade do mercado, encontrando-se totalmente desajustado.

“É importante referir que a alteração do tarifário será em conformidade com os limites legais máximos aprovados na Portaria nº 19/2006 de 14 de Agosto, valores estes com mais de 17 de anos sem actualizações, e que irão representar um aumento em média de 25% sobre os valores praticados à data de hoje”, lê-se no comunicado.

A empresa referiu ainda que desde a data da adenda ao contrato de concessão dos transportes marítimos de carga e passageiros, em Abril passado, e tendo em consideração uma total transparência para com o Governo de Cabo Verde, tem vindo a equacionar e a propor um valor de actualização de tarifário de carga que permita garantir um serviço eficiente e de qualidade.

Por decisão governamental, lembrou, a actualização foi suspensa logo em Abril e submetida a um estudo de impacto por parte dos órgãos competentes do Estado, estando previstos mecanismos de compensação caso os pressupostos não sejam cumpridos.

“Cumprindo o propósito de uma total transparência, perante o Governo e todos os cabo-verdianos, e alinhado com as discussões em curso no âmbito do estudo de impacto em sede da Direção Nacional das Políticas do Mar (DNPM), a decisão da CV Interilhas de implementar o novo tarifário, à data de hoje, representa um caminho de aproximação ao modelo proposto em Abril de 2023”, justificou a CV Interilhas, considerando ainda que esta “actualização média de 25% aos valores actuais é crítica para garantir a sustentabilidade do serviço de transporte marítimo de passageiros e carga em Cabo Verde”.