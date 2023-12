Banco Mundial aprova empréstimo de 25 milhões de dólares a Cabo Verde para fortalecer motores de desenvolvimento

O conselho de administração executivo do Banco Mundial aprovou segunda-feira um empréstimo de 25 milhões de dólares para um Financiamento da Política de Desenvolvimento (DPF) para Cabo Verde, revelou o Banco Mundial num comunicado enviado à imprensa.

De acordo com a mesma fonte, esta operação de DPF corresponde a um crédito da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), que marca um passo “crucial” para fortalecer a consolidação fiscal e o crescimento económico sustentável.

O Banco Mundial realçou ainda que DPF está “estrategicamente alinhado” com os esforços de Cabo Verde para enfrentar os desafios colocados pela pandemia e acelerar a implementação dos ODS.

“Ao reconstruir o espaço fiscal – inclusive através do reforço da resiliência climática dos investimentos públicos – e ao prosseguir com reformas transformadoras, Cabo Verde pretende garantir uma recuperação económica mais equitativa e resiliente”, disse Anna Carlotta Massingue, economista sénior.

A operação, a primeira de uma série de três, está alinhada com o Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável II (PEDS II) de Cabo Verde e apoia os esforços de reconstrução do espaço fiscal, introduzindo simultaneamente reformas fundamentais para um futuro económico sustentável.

Esta operação tem dois pilares, o Pilar A, “Reconstrução do Espaço Fiscal”, centra-se na mobilização de receitas internas, na racionalização de benefícios fiscais para uma maior eficiência, no reforço da resiliência climática dos investimentos públicos e na adopção de reformas para melhorar o desempenho do sector empresarial do Estado.

O Pilar B, “Economia Verde e Azul”, promove a diversificação para além da oferta turística de “areia e mar”, investindo em tecnologias digitais sustentáveis, implementando medidas para a sustentabilidade das pescas a longo prazo, reforçando a diversificação no sector do turismo e promovendo uma maior participação das mulheres nas actividades económicas.

“Esta operação realça o compromisso do Grupo Banco Mundial em trabalhar lado a lado com Cabo Verde para atingir os seus objectivos de desenvolvimento. A aprovação do DPF é um marco importante neste esforço de colaboração para construir um futuro económico mais sustentável e inclusivo para o povo de Cabo Verde”, disse Rosa Delgado, Economista e Representante Residente do Banco Mundial em Cabo Verde.

A Associação Internacional de Desenvolvimento é o fundo do Banco Mundial para os países menos favorecidos.

Criada em 1960, concede subvenções e empréstimos com juros baixos ou nulos para projectos e programas que impulsionam o crescimento económico, reduzem a pobreza e melhoram a vida das pessoas menos favorecidas.

Ainda de acordo com a mesma fonte, a IDA é uma das maiores fontes de assistência para os 76 países mais pobres do mundo, 39 dos quais em África. Os recursos da IDA ajudam a efectuar mudanças positivas nas vidas de 1,6 mil milhões de pessoas que vivem nos países elegíveis para a sua assistência.

Desde a sua criação, a IDA já apoiou acções de desenvolvimento em 113 países. Os compromissos anuais estão em constante crescimento e atingiram uma média de 21 mil milhões de dólares nos últimos três anos, com cerca de 61% destinados a África.