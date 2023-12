Conselho das Finanças Públicas já dispõe de website

Com o objectivo de disponibilizar informações visando melhorar a disciplina fiscal, promover uma maior transparência das contas públicas e elevar a qualidade do debate público nas temáticas referentes às finanças públicas e a economia em geral, foi apresentado esta quarta-feira, 13 de Dezembro, na cidade da Praia, o site do Conselho das Finanças Públicas (CFP).

O CFP tem por missão realizar uma avaliação independente sobre a consistência, cumprimento e sustentabilidade da política orçamental, promovendo, ao mesmo tempo, a sua transparência. É neste sentido que, para Osvaldo Borges, presidente do Conselho das Finanças Pública, “trata-se de um marco importante para o Conselho das Finanças Públicas, que se torna a partir de hoje mais acessível e mais transparente ao público em geral. Os relatórios, os pareceres, e as recomendações produzidas no Conselho das Finanças Públicas são fundamentais para garantir a sustentabilidade das finanças públicas e também a solidez da economia nacional. O presidente da Câmara de Comércio do Sotavento, Marcos Rodrigues, que presidiu a cerimónia de abertura, considera que este website vai servir para elevar o nível de conhecimento e inovação para conhecer aquilo que realmente acontece no país. “Essa transição, da terceira revolução industrial para quarta a revolução industrial, coloca os países em vias de desenvolvimento, em alguns casos, numa espécie de gueto e num cinto de segurança bastante forte. Para partir este cinto de segurança, torna-se preciso que sejamos criativos, determinados e, acima de tudo, assertivos”, alerta Rodrigues.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.