São Vicente: Enapor espera ter tráfego de 100 navios cruzeiros até Maio deste ano

O presidente do conselho de administração da Enapor, Irineu Camacho, disse hoje que a empresa de gestão portuária espera ter um tráfego de 100 navios cruzeiro e um crescimento do tráfego de passageiros para 60 mil até Maio.

Ireneu Camacho falava à imprensa a bordo do navio MSC Poesia que atracou hoje no Porto Grande, em São Vicente, com 1.787 pessoas a bordo, dos quais 1.259 passageiros e 528 tripulantes.

“Para este ano estamos com uma boa perspectiva, principalmente até o final desta temporada. Nós acreditamos que vamos ter uma temporada melhor aqui em 2024 em relação a 2023. Expectamos ter um tráfego de basicamente 100 navios até Maio e também 60 mil passageiros até o final desta temporada que vai até Maio”, avançou.

Segundo a mesma fonte, “2023 foi um ano grande a nível do tráfico de cruzeiros”, porque a Enapor registou um “grande crescimento de cerca de 35 por cento (%), em relação ao ano de 2022, com o porto da Praia e o porto de São Vicente a terem um impacto muito positivo” nesse incremento.

A nível do tráfego de passageiros, o crescimento foi de cerca de 44% em relação ao ano 2022 o que, analisou, tem demonstrado também um trabalho que estão a fazer “muito focado com as outras entidades com o objectivo claro cada vez mais promover o grande destino que é Cabo Verde e São Vicente em concretamente”.

Por sua vez, o comandante do navio cruzeiro, Roberto Leotta, afirmou que esta é a sua terceira paragem em Cabo Verde, sendo a primeira com o MSC Poesia. Justificou que escolheram a cidade do Mindelo para integrar a rota deste cruzeiro porque Mindelo e Cabo Verde são uma grande atracção para os hóspedes.

“As ilhas de Cabo Verde são uma grande atração, principalmente porque a localização é única. Fica no meio do oceano, é um lugar tranquilo, longe de tudo, então dá uma sensação de aventura muito boa, de um lugar para explorar”, explicou Roberto Leotta para quem no Mindelo pode-se ver “algo realmente único e natural”.

“É um lugar muito bonito, estamos muito felizes por estar aqui”, frisou.

Após escala na ilha de São Vicente, o MSC Poesia segue para uma viagem longa que abarca Walvis Bay na Namíbia, Durban, na África do Sul, Zanzibar, na Tanzânia, Mombaça, no Quénia, e Port Victória, em Seychelle.

“Este cruzeiro é de 121 dias. Um cruzeiro de quatro meses porque depois de África cruzaremos o oceano, vamos para o Amazonas, Brasil, Caribe, Flórida e para o norte dos Estados Unidos, subindo para Quebec, no Canadá. Subiremos até Groenlândia e seguimos para a Islândia e depois vamos para Irlanda, Inglaterra e terminaremos o cruzeiro na Alemanha”, concretizou.

De acordo com o MSC Cruzeiros, o MSC Poesia é um navio de cruzeiro inovador, com um estilo elegante que une tradição e designs criativos e que proporciona aos hóspedes um alto nível de conforto.

As atracções a bordo incluem três piscinas, quatro hidromassagens e uma tela de cinema à beira da piscina, clubes de festas para crianças e adolescentes, área de jogos, discotecas, spa, academia, uma quadra de basquetebol, uma quadra de ténis e lojas, entre outros.