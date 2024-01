​Governo abre pavilhão na feira internacional Expo Qatar 2023

O Governo anunciou hoje a abertura do pavilhão do país na feira internacional Expo Qatar 2023, a decorrer em Doha, emirado do Qatar, na península Arábica.

“O pavilhão de Cabo Verde, já finalizado e aberto" na Expo 2023 Doha - Qatar, "oferece aos visitantes uma visão abrangente” das “múltiplas oportunidades de lazer e investimento em Cabo Verde”, lê-se, em comunicado.

Os sectores do turismo, economia azul, energias renováveis, transportes e economia digital estão em destaque, sob o lema, em inglês, "Green is the Way, Blue is the Destiny", ou seja, “Verde é o Caminho, Azul é o Destino”.

A Expo Qatar 2023 arrancou em Outubro e decorre até 28 de Março, tendo como tema “Deserto Verde, Melhor Ambiente”.

A participação de Cabo Verde enquadra-se “numa estratégia do Governo para promover o país no Qatar e na região do Médio Oriente, principalmente como um destino atraente para investimentos e turismo”.

“Este evento também visa fortalecer as relações de Cabo Verde com a região do Médio Oriente”, concluiu.