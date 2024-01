Governo procura consultores para elaborar estratégia para rede móvel 5G

O Governo está a procurar consultores para elaborar uma estratégia de implementação da rede móvel 5G no arquipélago, anunciou a Unidade de Gestão de Projetos Especiais (UGPE), departamento governamental.

O documento final deverá ser uma “estratégia nacional para a implementação do 5G em Cabo Verde, totalmente alinhada com as melhores práticas globais e a estratégia de transformação digital do país”, lê-se no anúncio da UGPE, consultado hoje pela Lusa.

A assistência técnica prestada por consultores faz parte do apoio do Banco Mundial, no valor de 20 milhões de dólares, para implementação do projecto Cabo Verde Digital.

As manifestações de interesse devem ser feitas até 09 de Fevereiro e o dossier deve estar pronto no prazo de quatro meses após contratação.

“O projecto apoiará o Governo de Cabo Verde (GoCV) nos seus recentes esforços de governação digital”, com “indicações claras para a ligação das infraestruturas, nomeadamente, desenvolvimento de um guião para implementar um sistema 5G nas ilhas”, lê-se no anúncio.

Por um lado, o Governo quer saber qual o potencial e as oportunidades da tecnologia 5G para a transformação digital do país.

Associado a esse ponto, o estudo deve detalhar “uma estratégia para a coabitação das redes 4G e 5G, bem como para desligar as redes 2G e 3G”.

O trabalho deve também preparar as autoridades quando à infraestrutura das redes 5G, custos de implementação, fundos de financiamento e mecanismos de investimento.

Outros aspectos incluem uma análise sobre medidas de segurança e privacidade da rede, transformação e criação de competências e uma estratégia de regulação e atribuição de espectro de frequências 5G.

O 5G é o padrão de tecnologia mais avançado de redes móveis, lançado em 2019, com velocidade de transferências de dados mais rápidas que o 4G, mas cuja utilização depende da implementação e da cobertura fornecida pelos operadores.