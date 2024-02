Cabo Verde e EUA renovam compromisso com crescimento económico e erradicação da pobreza

O vice-primeiro-ministro reiterou hoje o propósito do novo compacto entre os Estados Unidos e Cabo Verde: combater a pobreza, promover a integração regional e impulsionar o crescimento económico. Para alcançar esses objectivos, Olavo Correia enfatizou a necessidade de concentrar esforços em áreas-chave, incluindo conectividade, transição energética, inovação digital e diversificação económica, além de investimentos fundamentais em capital humano e educação.

O governante fez a afirmação durante uma conferência de imprensa conjunta com a directora Executiva do Millennium Challenge Corporation (MCC), Alice Albright.

"Quero-vos dizer que tivemos um encontro hoje, esta manhã, sobre esta parceria entre os Estados Unidos e Cabo Verde, através deste novo compacto", afirmou Correia, enfatizando os valores compartilhados entre as duas nações, incluindo democracia, liberdade, dignidade da pessoa humana e paz.

Esta parceria, de acordo com Olavo Correia, vai além de acordos econômicos, sendo uma aliança ancorada em princípios fundamentais.

O vice-primeiro-ministro delineou áreas prioritárias para a cooperação, incluindo conectividade, transição energética, educação e desenvolvimento econômico diversificado.

Também salientou a importância de investimentos em capital humano e na criação de oportunidades para jovens e mulheres.

"Estamos engajados em trabalhar nesta fase para colocar este novo compacto ao serviço do acelerado crescimento econômico de Cabo Verde", assegurou.

Olavo Correia reconheceu a necessidade de alinhar o novo compacto com as estratégias de desenvolvimento de longo prazo de Cabo Verde, enfatizando a visão de um futuro próspero e sustentável para o país.

Também reiterou o compromisso mútuo de ambas as nações em alcançar resultados tangíveis e significativos com a parceria em Cabo Verde e em toda a região africana.

Por sua vez, a directora Executiva do MCC, Alice Albright, ressaltou a história de cooperação entre os Estados Unidos e Cabo Verde, elogiando o país por seu compromisso com os princípios democráticos, os direitos humanos e o desenvolvimento económico.

"Cabo Verde, para nós no MCC e para nós nos Estados Unidos, continua a ser um líder, demonstrando como as democracias modernas bem votadas dão resultados. Cabo Verde cumpriu. Cumpriu com a responsabilidade. Respeitou os direitos humanos, o Estado de direito, não só no Ocidente e, francamente, em todo o mundo", afirmou.

Quanto ao novo compacto regional entre o MCC e Cabo Verde, disse que se concentrará na integração regional, oportunidades e futuro. Destacando a importância deste novo empreendimento, Albright salientou que Cabo Verde será o primeiro país insular a participar de um compacto regional com o MCC.

"Este compacto centrar-se-á na integração regional, na oportunidade e no futuro, de acordo com alguns dos aspectos maravilhosos da visão que o Vice-Presidente delineou. Os compactos regionais são uma nova oportunidade para nós e esta é a primeira vez que vamos trabalhar com uma nação insular. Por isso, estamos muito entusiasmados por termos a oportunidade de fazer experiências convosco e testar coisas novas neste domínio", explicou.

A delegação do MCC, chefiada por Alice Albright, está em Cabo Verde desde o dia 19. O objectivo principal desta visita é o de discutir com o Governo o processo de desenvolvimento do primeiro compacto Regional para Cabo Verde, aprovado em dezembro último pela Administração do MCC.

É a terceira vez que Cabo Verde é selecionado para um financiamento do MCC, sendo que nas duas primeiras ocasiões, em 2005 e 2012, foram contemplados um conjunto de investimentos em infraestruturas portuárias e abastecimento de água e saneamento, num total de 176 milhões de dólares.

A agenda desta visita da delegação do MCC iniciou na ilha do Sal, com o objectivo de se inteirar dos projetos financiados no âmbito dos dois compactos anteriores, estabelecer contactos com autoridades locais e entidades ligadas ao sector do turismo e energias renováveis.