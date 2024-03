Ilha do Sal: Passageiros da BestFly com destino São Nicolau retidos na ilha sem previsão de partida

Os passageiros da companhia aérea BestFly, com destino Sal/São Nicolau, nesta quinta-feira, encontram-se retidos na ilha do Sal sem previsão de partida para a ilha de Chiquinho.

Conforme apurou a Inforpress no aeroporto Internacional Amílcar Cabral, os passageiros que deviam seguir viagem no único voo semanal do Sal para São Nicolau, que acontece às quintas-feiras, tiveram de ser acomodados num dos hotéis na cidade de Santa Maria, sem saberem, ao certo, quando a viagem será realizada, devido à necessidade de manutenção de uma das aeronaves da BestFly, o ATR 72-600, na França.

Os cancelamentos para os aeródromos e atrasos nos restantes aeroportos do país devem-se, conforme uma nota emitida pela transportadora, aos atrasos na disponibilização de uma aeronave de substituição em Cabo Verde, tendo a BestFly sido forçada a operar exclusivamente com o Embraer ERJ145.

Importa salientar que pelo menos agora, a companhia aérea BestFly dispõe de um balcão, através de uma empresa terceirizada, no aeroporto Internacional Amílcar Cabral, que serve de apoio aos passageiros em situações semelhantes, uma necessidade há muito exigida pelos passageiros que não tinham em quem recorrer na ilha.

Até ao momento, os voos Sal/São Nicolau/Sal e Praia /Fogo/Praia estão cancelados e a ilha do Maio é outro destino na lista de cancelamentos da BestFly.