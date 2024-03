Mercado mundial: Preços dos produtos alimentares com tendência mista na última semana

Os preços dos produtos alimentares de primeira necessidade a nível mundial apresentaram, na semana de 13 a 19 de Março, uma tendência mista para a produção e cotação do milho, óleo de soja, trigo e arroz.

A informação consta do INFOSemanal nº12/2024, divulgado hoje pelo Secretariado Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional (SNSAN) face ao comportamento dos preços dos produtos alimentares de base no mercado internacional.

Conforme o boletim de informações, os preços mundiais de exportação de milho apresentaram uma tendência mista face à semana anterior, sendo que nos Estados Unidos, as cotações foram influenciadas pelas últimas perspetivas meteorológicas e movimentos noutros mercados.

Na Argentina, explica ainda a o boletim de informação, foram reportadas preocupações sobre os elevados incidentes de infestação de insetos, particularmente de cigarrinhas, incluindo no centro de Santa Fé, no oeste de Entre Ríos e em algumas regiões do Norte, sendo que no Brasil, cerca de 92% do plantio da safra secundária (safrinha) já se encontrava realizado, com a semeadura concluída.

Ainda a mesma fonte, no mercado mundial os preços de exportação de trigo registaram uma tendência mista em relação à semana passada, tendo a Rússia registado subida nas cotações de exportação, mas com os movimentos contidos pelo abrandamento da procura internacional relacionado com o Ramadão.

“Na União Europeia (UE), as notícias da previsão de stocks finais de trigo mais elevados da FranceAgriMer para 2023/24, somado as preocupações com a oferta abundante nas proximidades, definiram os preços, enquanto que na Argentina, as cotações assinalaram um aumento semanal de cerca de 0,9%”, lê-se no documento.

Segundo a publicação, os preços mundiais de exportação apresentaram uma tendência mista face à semana anterior, sendo que na Tailândia, os movimentos cambiais e a redução na procura sustentaram a queda nas cotações.

No Vietname, os preços subiram ligeiramente com as perspetivas de vendas para a Indonésia

A análise quinzenal face ao comportamento dos preços dos produtos alimentares no mercado internacional indica que os preços mundiais de exportação de óleo de soja registaram uma tendência de baixa em relação à semana passada, enquanto que na Argentina, as cotações de óleo de soja assinalaram uma descida de cerca de 1,8%, e no Brasil, a queda nos preços de óleo foi na ordem de 1,6%.

Na Argentina, as cotações de óleo de soja reduziram cerca de 3,1% face à semana anterior e no Brasil, a queda registada nos preços de óleo foi de cerca de 2,4%.

De acordo com a INFOSemanal, os preços mundiais de exportação de açúcar apresentaram uma tendência mista em relação à semana anterior, tendo o Brasil exportou 1,09MT (milhão de toneladas) de açúcar e melaço nos primeiros seis dias úteis de Março, ante 1,83MT, nos 23 dias úteis de Março do ano passado.

Na Índia, Indian Sugar Mills Association (ISMA) reportou que as fábricas de açúcar produziram 28,08MT de açúcar na actual temporada até 15 de Março em comparação com 28.26MT no mesmo período.