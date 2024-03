Mário Gomes toma posse como novo PCA da AAC

Mário Margarito Monteiro Delgado Gomes tomou posse esta sexta-feira, 22, como novo presidente do Conselho de Administração da Agência de Aviação Civil (AAC), numa cerimónia presidida pelo ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos.

Segundo um comunicado do Governo, durante a cerimónia, o governante felicitou o empossado e expressou votos de sucesso no desempenho das novas funções.

Carlos Santos também aproveitou a ocasião para reconhecer e agradecer o trabalho do PCA cessante, destacando a sua dedicação ao longo dos últimos cinco anos, especialmente durante a crise pandémica que testou a competência e profissionalismo do setor.

Mário Margarito, o novo PCA da AAC, enfatizou a dinâmica positiva do sector aeronáutico nos últimos anos, impulsionada pelo crescimento do turismo, e considerou isso uma oportunidade para o crescimento e consolidação da aviação civil em Cabo Verde.

A mesma fonte diz que o PCA mostrou-se confiante de que, com a equipa da AAC, capitalizará as oportunidades para que o transporte aéreo nacional contribua ainda mais para o desenvolvimento económico e social do país.

Mário Margarito Monteiro Delgado Gomes, com formação especializada em diversas áreas da aviação civil e com experiência como Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos (IPIAAM) desde 2019, foi nomeado para exercer as funções de Presidente do Conselho de Administração da Agência de Aviação Civil, conforme o disposto na legislação aplicável.