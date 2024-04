Reserva Federal confirma corte dos juros nos próximos meses e nega influências

O presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, confirmou esta quarta-feira à noite que haverá cortes nas taxas de juro nos próximos meses e rejeitou que estejam relacionados com questões políticas.

O presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, confirmou hoje que haverá cortes nas taxas de juro nos próximos meses e rejeitou que estejam relacionados com questões políticas.

"Se a economia evoluir como esperamos, a maioria dos participantes do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) acredita que provavelmente será apropriado começar a reduzir a taxa de juros ainda este ano", disse num evento na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.

Powell confirmou assim a posição expressa pela Reserva Federal norte-americana (Fed) nas últimas reuniões: o objectivo de reduzir a inflação para 2% está perto de ser alcançado, mas ainda não se atingiu a meta.

Os recentes dados económicos "não alteram o quadro geral", que "continua a ser de crescimento sólido, um mercado de trabalho forte e uma inflação a cair para 2% numa trajectória por vezes acidentada", elencou.

Em Fevereiro, a inflação homóloga norte-americana subiu uma décima face a Janeiro e fixou-se em 3,2%.

O presidente da Fed afastou-se, no entanto, dos discursos habituais para defender a independência do regulador e alegou que a Reserva "cumpre mandatos longos que não estão sincronizados com os ciclos eleitorais".

Os cortes nas taxas - que desde Julho do ano passado se situam num intervalo entre 5,25% a 5,5%, o nível mais alto desde 2001 - poderão ocorrer nos meses anteriores às eleições norte-americanas de 05 de Novembro, o que alguns críticos consideram que poderia beneficiar o presidente e candidato democrata Joe Biden.

"O Congresso concedeu à Reserva Federal um grau substancial de independência na condução da nossa política monetária (...) e esta independência permite e exige que tomemos as nossas decisões sem considerar questões políticas de curto prazo", defendeu.

Embora não o tenha mencionado no seu discurso, Powell defendeu-se assim das acusações do ex-Presidente Donald Trump (2017-2021), que numa entrevista à Fox News há algumas semanas o acusou de ser "político" e de ajudar o Partido Democrata nas eleições de 2024.

O presidente da Fed foi nomeado por Donald Trump em 2017, que na entrevista confirmou que se vencer as eleições de 05 de Novembro não o nomeará novamente.

Powell insistiu que na Fed "a independência é essencial" e que as suas análises "estão livres de qualquer preconceito pessoal ou político" e as decisões irão reflectir "sempre a avaliação cuidadosa do que é melhor para a economia a médio e longo prazo e nada mais".