PIB cresceu 5,1% em 2023

Números foram avançados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. Crescimento anual do PIB foi de 5,1% e no último trimestre do ano passado foi de 6,6%.

Segundo o relatório das Contas Nacionais Trimestrais, relativas aos últimos três meses do ano passado, o PIB "registou, em termos homólogos, uma variação positiva de 6,6%, em volume". O INE refere que do lado da oferta, "o Valor Acrescentado Bruto (VAB), a preços de base, apresentou uma evolução homóloga positiva de 7,7%, destacando-se para o efeito as actividades de Transporte e armazenagem, Alojamento e restauração, Actividades de informação e de comunicação, Actividades financeiras e de seguros e Administração pública". No documento lê-se igualmente que os impostos líquidos de subsídios sobre os produtos "apresentaram uma evolução homóloga positiva de 0,1%. Do lado das despesas, esta variação resultou de um aumento no consumo final e nas exportações". Já em termos anuais, em 2023, o PIB registou um crescimento de 5,1% em volume, depois de um aumento histórico verificado em 2022 (17,4%).

