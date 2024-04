Cabo Verde recebeu mais 25% de donativos de ajuda externa em 2023

​Cabo Verde recebeu mais 25% de ajuda externa em forma de donativos, em 2023, em relação ao ano anterior, ascendendo a cerca de cinco mil milhões de escudos, segundo estatísticas do banco central.

Os dados divulgados pela agência Lusa incluem os valores desde 2015 e o montante de 2023 é o terceiro mais baixo – só em 2016 e 2022 é que Cabo Verde recebeu valores inferiores de donativos.

Em 2023, a origem das doações manteve a composição do ano anterior: cerca de dois terços provêm de Governos parceiros e quase um terço de organizações supranacionais, havendo uma percentagem inferior a 7% oriunda de organizações não-governamentais (ONG) e de instituições privadas.

Quanto ao tipo de donativo, a maioria (75%) continua a ser feito em divisas, sendo os restantes donativos em bens, sobretudo equipamentos - a ajuda em bens alimentares representa apenas 4% do total dos donativos feitos ao país em 2023.

O Governo anunciou, no final de 2023, que o país deve seguir uma tendência de redução de donativos para financiar o Orçamento do Estado (OE), prevendo que representem cerca de 5% dos cerca de 86 mil milhões de escudos do OE 2024.